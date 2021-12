Musica e solidarietà: torna il concerto di Natale della banda di Terracina

Ancora una volta musica e solidarietà viaggiano insieme grazie al Corpo bandistico città di Terracina, con la straordinaria partecipazione del Coro Myricae. Dopo un anno di pausa forzata a causa del Covid, è giunto alla 26esima edizione il tradizionale Concerto di Natale del Corpo bandistico città di Terracina. L’appuntamento è per domenica 19 dicembre alle ore 19 nella chiesa del Santissimo Salvatore. Come di consueto, nel corso dell’evento saranno raccolti fondi da destinare in beneficenza. Quest’anno i proventi saranno devoluti interamente all’associazione di volontariato “Annalaura” per il diritto alla vita e la tutela della dignità umana nelle malattie oncologiche.

La banda musicale diretta dal professor Gaetano Palmacci eseguirà per l’occasione un ricco programma con brani tipici natalizi, colonne sonore di film, melodie gospel. Un omaggio sarà dedicato al Corpo della Polizia locale con l’esecuzione della Marcia d’ordinanza. Una parte del concerto prevede l’esibizione anche del Coro Myricae diretto dalla professoressa Savina D’Andrea.





«È un appuntamento che anno dopo anno si rinnova – spiega il presidente del Corpo Bandistico di Terracina Orfeo Palmacci– per dare gli auguri di buon Natale alla città ma anche per fare qualcosa di concreto per la nostra meravigliosa Terracina. A maggior ragione quest’anno, dopo che il Covid per la prima volta dopo tanti anni di tradizione ci ha costretti a fermarci. Ma ora vogliamo tornare a fare ciò che ci piace di più, suonare insieme, divertirci e far divertire le persone. Diamo appuntamento a tutti a partecipare». Si ricorda al pubblico il rispetto delle norme anticovid.