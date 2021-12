Grotte dei Monti Aurunci, domenica 19 il convegno a Spigno Saturnia

Il Gruppo Grotte Castelli Romani in collaborazione con il CAI Sezione di Esperia (FR) CAI Esperia e l’OdV Protezione Civile Angeli dell’Ambiente, con il patrocinio del Comune di Spigno Saturnia, del Parco dei Monti Aurunci e della XVII^ Comunità Montana “Monti Aurunci”, organizza, domenica 19 dicembre alle ore 10.00, una conferenza aperta a tutti, dal titolo: “Le Grotte dei Monti Aurunci: esplorazioni da immaginare”.

Un viaggio nella storia e nei luoghi, alla scoperta delle ultime novità esplorative nelle grotte dei Monti Aurunci. Sarà inoltre presentato il progetto di formazione base per l’avviamento alla Speleologia: un percorso multidisciplinare che prevede incontri didattici sui temi scientifici legati a questa attività (geologia, carsismo e speleogenesi per esempio) e l’insegnamento del corretto utilizzo dei materiali tecnici per la ricerca, l’esplorazione e la divulgazione del Mondo Sotterraneo.





La partecipazione alla giornata del 19 dicembre è libera e gratuita sino alla capienza massima prevista di circa 60 persone, nel rispetto delle vigenti regole e prescrizioni per il contenimento COVID-19: accesso consentito previo possesso di una Certificazione Verde COVID-19, con misure di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) FFP1 o FFP2.

Appuntamento domenica 19 dicembre 2021, alle ore 10.00, presso la Sala Conferenze del Parco Naturale dei Monti Aurunci, Via Roma s.n.c., Spigno Saturnia Superiore.