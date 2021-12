Fondi, gara di pesca in nome della ricerca: torna il memorial Antonio Roma

Conto alla rovescia terminato, a Fondi, per la terza edizione del memorial dedicato ad Antonio Roma. Una gara di pesca a bolentino lungo il litorale tanto amato dal giovane della Piana prematuramente scomparso al quale è intitolato l’evento, in programma dalla prima mattinata di domenica 19 dicembre con partenza da Sant’Anastasia.

Come nelle precedenti edizioni l’appuntamento, che gode del patrocinio del Comune, è stato messo in campo – o meglio, in acqua – con finalità benefiche: l’incasso ricavato dalla competizione sportiva sarà infatti devoluto all’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, con l’intento di far progredire la ricerca biomedica.





Il memorial è stato organizzato dal consorzio “Nautica Fondana”, dal team “For-Tuna” e dall’associazione “FondiAmo il mare”