Emergenza covid, il prossimo Consiglio comunale si svolgerà in videoconferenza

L’ufficio stampa del Comune di Latina, con una nota diffusa nella giornata di ieri, venerdì 17 dicembre, ha comunicato che ‘il Consiglio Comunale convocato per il giorno 20 dicembre, alle ore 9.30, si svolgerà in modalità telematica on line mediante videoconferenza anziché in presenza.

La scelta – fanno sapere dal Comune – è stata resa necessaria in considerazione del rischio sanitario connesso al repentino aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid-19 nel territorio comunale oltreché della particolare e contingente situazione degli Uffici comunali deputati al supporto dei lavori consiliari.





Sarà possibile seguire la seduta in streaming sul sito web del Comune di Latina al link: https://www.consigli.cloud/latina/Live.aspx.