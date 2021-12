Covid in provincia, bollettino della ASL Latina: 327 nuovi positivi

Covid-19 in provincia di Latina, ancora alto il numero dei nuovi contagi: in risalita rispetto alla giornata di ieri, come reso noto dalla ASL con l’odierno bollettino, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 327.

Le città maggiormente colpite sono Latina (102), Aprilia (82), Cisterna (32), Priverno (20), Terracina (16), Sezze (17), Sabaudia (12) e Fondi (10). A seguire tutte le altre.





Nessun nuovo decesso, nè guarigione, mentre sono 6 le persone ricoverate in ospedale.