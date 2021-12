VIDEO – Dolia “brilla” con il nuovo menù di effetti speciali e colori dedicato alle luminarie

È uno degli eventi artistici più attesi dell’anno, la città si illumina con le sue ‘’Favole di Luce’’, quest’anno accese dal 30 ottobre al 16 gennaio, per allietare le passeggiate dei tanti turisti che accorrono nelle splendide vie del centro storico. Installazioni luminose, incantevoli proiezioni artistiche, spettacoli dedicati al Sommo Poeta Dante Alighieri, per la ricorrenza dei settecento anni dalla sua morte, sono soltanto alcune delle attrazioni della manifestazione.

Ed è proprio in una delle piazze più belle di Gaeta che trova il suo spazio Dolia, perla enogastronomica della ristorazione del sud pontino, un locale dall’aspetto elegante e informale al tempo stesso che in pochi mesi ha trovato la sua collocazione come punto di riferimento per chi ama la buona cucina in grado di coniugare alta qualità ed eccellenza del territorio. Al punto di meritare importanti riconoscimenti da parte delle principali guide di settore, imponendosi come tra le più positive aperture dell’anno a livello nazionale.





Ora, dopo l’ottima accoglienza di pubblico e critica nei mesi estivi, il ristorante nato da un’idea di Elena Di Palma, Benedetto Leone e Rocco Toti, propone una serie di progetti per la stagione autunno/inverno. Incontri a tema, focus sugli straordinari prodotti del territorio, serate speciali con importanti cantine come ospiti d’eccezione. E non poteva mancare un progetto dedicato appunto alle Luminarie di Gaeta, da molti giudicate le più belle d’Italia: un’idea che porta la firma dello chef Michele Emilio Corrado e di Francesco Apreda, del ristorante pluripremiato Idylio di Roma, che di Dolia è decisamente qualcosa di più che non un semplice consulente. Nasce così il menu “Favole di Luce”, una selezione di piatti in grado di riportare la magia delle luminarie agli ospiti del ristorante. E che per i commensali vivrà nel racconto del maître Paolo Terranova.

’’Abbiamo voluto dedicare questo menu all’ormai tradizionale spettacolo di luci che colora la nostra città – spiegano Michele Emilio Corrado e Francesco Apreda – un luogo al quale siamo molto legati, dal momento che è qui che abbiamo mosso i primi passi e anche per questo i piatti che abbiamo ideato sono estremamente identitari, con materie prime locali di grandissima qualità. Ma che al tempo stesse giocasse proprio con il concetto di colore, in perfetta sintonia con le nostre amate luminarie’’.

Ed ecco quindi il menu ‘’Favole di Luce a Dolia’’: la carta apre con un Carpaccio di Lampuga, Mare e Bosco seguito da una Triglia N’dorata e Fritta, Cavolfiori e Pompelmo e continua con il piatto principe: le Linguine ‘’Assoluto di Seppia’’, Barbabietola e Melissa, composto da seppie locali freschissime di cui non vi è scarto, un piatto di puro umami, un richiamo all’esperienza nipponica dello chef. Si prosegue poi con Manzo e Giuggiole, Salsiccia e Friarielli, per poi concludere in bellezza con un Latte, Castagna e Miele, un dolce che profuma di autunno.

Altro punto di forza è il vino, naturalmente naturale, un marchio di fabbrica di Dolia.

“Noi di Dolia, siamo convinti che la filosofia degli artigiani produttori di vini naturali si abbini perfettamente al nostro concetto di ristorazione di qualità – sottolinea Elena di Palma – Da sempre siamo appassionati di questo mondo, fatto di vini autentici e non artefatti. Per le serate di “Favole di Luce” abbiamo scelto un abbinamento di quattro calici, diversi tra loro ma tutti massima espressione dei rispettivi territori di appartenenza.”

Il wine pairing, curato dal sommelier Alessandro Tenerini, vedrà protagoniste etichette come il Franciacorta Solouva dell’omonima azienda, L’Intruso Brillo di Aia delle Monache, il Carica l’asino di Carussin, azienda biodinamica, un Nebbiolo di Roero e Reggina di Felicita di Cascina Baricchi, moscato ideale per la castagna grazie alla sua importante aromaticità che nulla toglie alla sua estrema bevibilità.

Il menu:

“Favole di Luce a Dolia”

Carpaccio di Lampuga, Mare e Bosco

Triglia ‘dorata e Fritta, Cavolfiori e Pompelmo

Linguine “Assoluto di Seppia”, Barbabietola e Melissa

Manzo e Giuggiole, Salsiccia e Friarielli

Latte, Castagna e Miele

Il wine pairing:

4 calici in abbinamento selezionati