In possesso di armi e munizioni non dichiarate, arrestato dai Carabinieri

Nel corso della serata del 15 dicembre scorso, a Sezze, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione illegale di armi e munizioni, un trentenne setino, già noto alle forze dell’ordine.

I Carabinieri, nell’ambito della quotidiana attività info – investigativa sul territorio, avevano acquisito elementi tali da far ritenere che l’uomo potesse detenere illecitamente armi e munizioni. Pertanto, si è proceduto a perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’interessato il quale, sin da subito, si è mostrato particolarmente agitato ed insofferente nei confronti degli operanti.





Sin da subito infatti i militari dell’Arma hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo una carabina ed una pistola ad aria compressa di libera vendita, ossia dalla potenza nominale inferiore a 7,5 joule. Nel prosieguo della perquisizione i militari hanno inoltre trovato due pugnali dalla lama rispettivamente di cm 20 e 10, un machete dalla lama di 30 cm e una mazza da baseball.

Nonostante tutto questo materiale i carabinieri non hanno interrotto le operazioni ed anzi hanno infine rinvenuto un archibugio artigianale calibro 12, realizzato con due tubi concentrici da condutture idrauliche, opportunamente assemblati, completo di 20 cartucce.

L’uomo, interpellato in merito, non ha dato spiegazioni in ordine provenienza del materiale rinvenuto e pertanto, condotto in caserma, è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, associato presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria pontina, mentre tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.