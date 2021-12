Fondi, al via le vaccinazioni pediatriche al ‘San Giovanni di Dio’

Al via le vaccinazioni in età pediatrica dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi. Le prime dosi sono state somministrate ieri pomeriggio al quarto piano della struttura di via San Magno in stanze dedicate, raggiungibili lungo un percorso decorato con colori e palloncini.

“E adesso sì che possiamo giocare liberamente” è lo slogan lanciato dalla Regione Lazio e dalla Asl di Latina per sensibilizzare la popolazione alla vaccinazione dei bambini.





Gli utenti potranno raggiungere le stanze dedicate seguendo la cartellonistica, non dall’ingresso principale ma lungo il percorso segnalato a partire dal gazebo riservato alle vaccinazioni per gli adulti. Le somministrazioni vengono effettuate dal lunedì al sabato, dalle 14:00 alle 20:00, e la domenica dalle 8:00 alle 20:00, previa prenotazione sul sito prenotavaccino-covid.regione.lazio.it

Ad inaugurare il nuovo servizio e a verificare che tutto fosse pronto e organizzato per il meglio, sono stati presenti, ieri mattina, oltre all’intero staff composto da medici e infermieri, anche il direttore sanitario del presidio centro Giuseppe Ciarlo, il vice direttore Fabrizio Turchetta e il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto.

L’ospedale “San Giovanni di Dio”, assieme ai nosocomi di Formia e Latina, è uno degli unici tre ospedali pontini in cui è possibile prenotare le vaccinazioni in età pediatrica.