Dichiarato per domani il lutto cittadino per la scomparsa del giovane William

A prendere la decisione il Comune di Itri che attraverso l’ordinanza a firma del sindaco Giovanni Agresti ha indetto per domani, 18 dicembre, il lutto cittadino.

La decisione è stata presa a seguito della prematura scomparsa del giovane ragazzo di 16 anni William Ferrazzin. La decisione, come si legge nell’atto ufficiale del Comune è stata presa per “rappresentare alla famiglia la vicinanza e la solidarietà dell’intera comunità“.





Il Comune, oltre a prevedere la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma, prevede come prassi in caso di lutto cittadino, l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nella sede comunale.

Inoltre si invitano i concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive e culturali ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto durante i funerali, dalle ore 15.30 alle ore 17.00 del giorno 18 dicembre 2021, evitando comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino per l’intera giornata.