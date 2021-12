Covid, rischio “Zona Gialla” nel Lazio a Capodanno

Ad affermarlo è l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato.

La notizia fa rumore, non tanto per il rischio in sé, abbastanza consapevole da parte di tutti considerando l’andamento dei numeri negli ultimi giorni e lo spettro della nuova variante Omicron, bensì perché a spiegarlo è proprio l’assessore D’Amato che negli scorsi giorni aveva detto che il rischio della “zona gialla” per il Lazio a Natale non c’era.





In realtà, secondo quanto spiegato al Giornale Radio Rai e ripreso da Adnkronos, non c’è rischio per la prossima settimana, quella di Natale, ma è possibile per Capodanno.

D’Amato parla di un “vantaggio da difendere” e che per tale motivo bisogna mantenere sempre alta l’attenzione.

A fare più paura per la possibile improvvisa risalita dei casi è la variante Omicron che, come sta dimostrando altrove, sembra avere dei tempi di crescita di casi molto ristretti, potendo far cambiare il quadro nel giro di pochissimi giorni.

“È chiaro – ha spiegato D’Amato – che qualora muti lo scenario devono ancora mutare le misure di contenimento”