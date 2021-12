Covid, ancora 180 nuovi contagi in provincia di Latina. Un decesso a Formia

Covid-19 in provincia di Latina, i numeri riferiti alla giornata di ieri, giovedì 16 dicembre confermano il trend piuttosto alto di contagi in provincia: in calo rispetto alla giornata di ieri quando era stato registrato il picco di 375 casi.

Come ha reso noto la ASL con l’odierno bollettino, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 180.





Le città maggiormente colpite sono Latina, con 77 casi, Aprilia con 23, Cisterna con 19 e Sezze, con 15. A seguire tutte le altre.

Da registrare anche un decesso, avvenuto a Formia.

111 le persone guarite, e nessun nuovo ricovero.