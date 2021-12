Aprilia, approvate le linee guida del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

Con un atto di Giunta, l’Amministrazione comunale, dopo la positiva discussione in Commissione Trasporti, ha approvato ieri le linee guida per il PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile).

L’ente, nell’ambito dei nuovi strumenti di pianificazione di cui si sta dotando, sta predisponendo il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, uno strumento strategico e di pianificazione della mobilità cittadina volto a soddisfare la domanda di mobilità di persone e merci.





L’obiettivo è: a partire dalla mobilità, trasformare Aprilia in una Smart City vivibile e attenta ai temi ambientali e di riduzione dell’inquinamento con i cittadini coinvolti e primi protagonisti del cambiamento.

Il PUMS pianificherà, con un traguardo a dieci anni, sistemi di mobilità sostenibili.

Il PUMS si occuperà di riprogettare tutte le modalità e le forme di trasporto: pubblico e privato, passeggeri e merci, motorizzato e non motorizzato. Il tutto, seguendo principi di integrazione, partecipazione, monitoraggio e valutazione.

Il percorso si articolerà in quattro specifiche fasi:

1) La prima fase è quella conoscitiva/integrativa necessaria a fotografare lo stato di fatto della mobilità nel Comune di Aprilia.

2) La seconda fase serve a ricostruire lo scenario di riferimento che comprende tutti gli interventi in atto e la definizione degli obiettivi specifici grazie a interviste, tavoli tecnici, incontri e focus group con le realtà associative. È un momento di forte partecipazione che vede protagonisti i cittadini apriliani, ma anche chi vive Aprilia anche solo per lavoro, studio o altri motivi.

3) Nella terza fase si definisce una Proposta di Piano nella quale individuare le azioni necessarie a raggiungere gli obiettivi predefiniti grazie alle valutazioni tecniche, economiche ed ambientali degli scenari. Proseguono, al contempo, le attività partecipative avviate nella prima fase. Alla fine della terza fase, verrà redatto il Documento di Piano. Dopo la sua adozione ufficiale sarà pubblicato per un periodo di 30 giorni sull’Albo Pretorio e nell’area tematica del sito web PUMS Aprilia in modo che gli interessati possano presentare le loro osservazioni.

4) L’ultima fase è dedicata alle Controdeduzioni delle Osservazioni raccolte e alla redazione e approvazione da parte del Consiglio Comunale della versione definitiva del Documento di Piano.

Il PUMS, introdotto a livello comunitario (nell’ambito del progetto ELTISplus) con l’obiettivo di sviluppare una nuova visione di mobilità urbana, si prefigge il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità nonché la sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali.

In sintesi, il nuovo Sistema Urbano dei Trasporti definito dal PUMS dovrà:

Garantire a tutti i cittadini opzioni di trasporto che consentano l’accesso a destinazioni e servizi chiave;

Migliorare la sicurezza stradale;

Ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di gas a effetto serra e il consumo di energia;

Migliorare l’efficienza e l’economicità del trasporto di persone e merci;

Contribuire a migliorare l’attrattiva e la qualità dell’ambiente urbano a beneficio dei cittadini, dell’economia e della società nel suo insieme.

“Il Piano Urbano per la Mobilità sostenibile – spiega l’Assessora ai Trasporti Luana Caporaso – rappresenta un passo importante per l’amministrazione di Aprilia. L’idea è quella di rendere la città sempre più smart e all’altezza dei tempi che corrono, con servizi accessibili a tutte e tutti e con un occhio sempre attento all’impatto ambientale, ovvero alle emissioni di gas e co2. L’innovatività del piano sta nel fatto che, ogni passo, verrà fatto su impulso della cittadinanza: saranno i cittadini e le cittadine, tramite un’analisi demoscopica condotta mediante un apposito sondaggio online, ad indicarci le vie e le modalità di intervento. Il PUMS, quindi, sarà anche l’occasione per creare un ponte tra cittadinanza ed istituzione, in un processo nel quale ci muoveremo tutti insieme. Ecco perché è stato scelto questo slogan: Aprilia si muove”.