Al Circeo Babbo Natale arriva sul surf cavalcando le onde

La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte… ” recita una vecchia filastrocca per bambini. E Babbo Natale invece? A San Felice Circeo, Santa Clause arriverà via mare per l’edizione 2021 della Babbo Surf. Domenica 19 dicembre, alle 11, nel tratto di spiaggia antistante l’Hotel Corallo di via Domenico Maiolati, gli appassionati di surf si incontreranno per cavalcare le onde vestiti da Babbo Natale.

“Si tratta di un abbinamento fra una gara amatoriale e una festosa sfilata di Babbi Natale – spiega Felice Capponi, assessore allo Sport – L’evento torna dopo lo stop obbligato del 2020 per la pandemia e saluterà un anno che ha visto un importante presenza dello sport al Circeo con manifestazioni amatoriali, sociali, agonistiche e per disabili: l’ICS Beach Volley Tour Lazio, lo Sport City Day (20 città coinvolte), la decima edizione di “Rugby in carrozzina” e la Spartan Race, che ha portato migliaia di persone a San Felice fuori stagione.” – spiega, assessore allo Sport –.”

“La Babbo Surf – conclude l’assessore – è un esempio di destagionalizzazione del turismo attraverso lo sport, come la Maratona della Maga Circe e la Circeo Run, il cui ritorno è programmato per inizio 2022.”