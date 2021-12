Formia, truffe agli anziani: incontro con la polizia presso l’auditorium don Bosco

Un fenomeno criminale sempre più diffuso, e che a Formia e nel resto del Sud pontino sta continuando ad imperversare destando un crescente allarme sociale. Parliamo delle truffe architettate ai danni degli anziani, talmente tante negli ultimi tempi da spingere ad organizzare un incontro pubblico per mettere in guardia l’intera cittadinanza.

È in programma oggi, giovedì 16 dicembre, a partire dalle 19 presso l’auditorium don Bosco. Lo ha organizzato la parrocchia guidata da don Mariano Salpinone, in collaborazione con gli agenti del Commissariato formiano: ci sarà spazio per fare il punto della situazione e maturare le opportune riflessioni, ma soprattutto per esplicitare gli strumenti opportuni ad arginare l’ondata di truffe che sta interessando il territorio comunale e il comprensorio di riferimento.