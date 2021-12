Diciottenne ferito a coltellate, aggressore arrestato per tentato omicidio

Mercoledì pomeriggio un 27enne straniero è stato raggiunto da una misura cautelare in carcere per il tentato omicidio di un 18enne connazionale, episodio che gli ha fatto aprire le porte della casa circondariale di Velletri.

L’episodio che ha portato al provvedimento restrittivo è avvenuto nei giorni scorsi a Cisterna di Latina, nel centralissimo corso della Repubblica, dove il 30 novembre si sono catapultati gli agenti della squadra Volante e della squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato locale: era giunta una segnalazione relativa a un uomo attinto da un’arma da taglio.





Una volta sopraggiunti i poliziotti hanno accertato la presenza del 18enne, che presentava diverse ferite inferte con un piccolo coltello. La vittima è comunque riuscita a fornire importanti indicazioni in merito all’aggressore, precisando tra l’altro che aveva i capelli in stile rasta. Gli intervenuti hanno quindi iniziato le ricerche, terminate poco più tardi proprio in corso della Repubblica. Il 27enne, nascosto dietro un capannello di persone, al momento del controllo presentava anche una vistosa ferita sul dorso della mano sinistra, poi fatta medicare dal personale sanitario intervenuto nel frattempo. Circostanza che ha favorito il riconoscimento da parte del 18enne.

In un primo momento l’aggressore se l’era cavata con un deferimento in stato di libertà, dato che le effettive notizie sulle condizioni sanitarie della parte offesa erano giunte diverse ore dopo i fatti, facendo trascorrere la flagranza di reato. Le successive indagini hanno però portato l’ufficio Gip del Tribunale di Latina a decidere per il carcere.