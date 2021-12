Covid, apre il centro vaccinale territoriale di Cisterna

Apre sabato alle ore 9 il centro vaccinale territoriale di Cisterna di Latina, nel quartiere San Valentino, adiacente alla Sala del Regno dei Testimoni di Geova, con accesso da via Giovanni Falcone e da viale Adriatico. E, da martedì 21, sarà possibile prenotarsi direttamente sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home nei giorni e negli orari stabiliti.

È stato siglato il protocollo d’intesa tra il referente dell’UCP di San Valentino Giovanni Cirilli, il direttore del Distretto 1 della Asl di Latina Belardino Rossi e il direttore generale della Asl di Latina Silvia Cavalli, con il contributo determinante del Comune di Cisterna che, attraverso l’Ater, ha messo a disposizione i locali e ha adeguato i relativi impianti e le strutture.





“Il centro vaccinale territoriale di Cisterna – spiegano dall’amministrazione comunale – sarà gestito dai medici di medicina generale e assicurerà questo servizio in un territorio che ne era totalmente privo, premiando l’impegno del Comune e riaffermando l’azione dei medici di medicina generale a favore della comunità, oltre agli sforzi della Asl per una diffusione capillare sul territorio dei centri vaccinali”.

Sabato 18 dicembre il centro sarà aperto dalle ore 9 alle ore 14 e sarà una sorta di banco di prova per poter testare il servizio e poter inserire, eventualmente, dei miglioramenti. Gli utenti che accederanno sabato 18 saranno indicati esclusivamente dai medici di medicina generale di Cisterna.

Successivamente, basterà cliccare sul portale messo a disposizione dalla Regione Lazio, puntare il mouse sulla geolocalizzazione nel banner laterale sinistro, scegliere dal menu a tendina la provincia di Latina e, infine, cliccare sul centro vaccinale territoriale di Cisterna.

Di seguito gli orari per la vaccinazione concordati con i medici di medicina generale di Cisterna, che saranno riportati sul sito della Regione: martedì 21 dicembre ore 9-19; martedì 28 dicembre ore 9-19; martedì 4 gennaio ore 14-19; sabato 8 gennaio ore 9-14; martedì 11 gennaio ore 14-19; sabato 15 gennaio ore 9-14; martedì 18 gennaio ore 14-19; sabato 22 gennaio ore 9-14; martedì 25 gennaio ore 14-19; sabato 29 gennaio ore 9-14.

Il centro vaccinale si avvarrà anche della preziosa collaborazione delle Associazioni di Protezione civile di Cisterna: la sezione Mauro Zappaterreni – ODV; ANVVFC dei Vigili del fuoco in congedo sezione Franco Mancini e la Croce Rossa Italiana, che metteranno a disposizione i volontari per gestire il flusso dell’utenza e per coadiuvarla nella compilazione della modulistica necessaria – scaricabile dal portale della Regione Lazio al momento della prenotazione – per potersi vaccinare.

“L’apertura di questo centro è legata al bisogno di limitare i disagi a coloro che intendono proseguire il percorso di vaccinazione e, soprattutto, incentivare i cittadini che a tutt’oggi non hanno effettuato neppure la prima dose di vaccino” ha detto il sindaco Valentino Mantini. “Siamo orgogliosi per il risultato che abbiamo raggiunto, lavorando duramente e in sinergia con tutte le istituzioni coinvolte, per aprire un importante servizio sanitario a Cisterna”.