Covid, anche a Cisterna stretta di Natale: mascherine nelle piazze e nelle strade centrali

Anche a Cisterna di Latina arriva la stretta di Natale. Per contenere il diffondersi del Covid il sindaco Valentino Mantini ha firmato un’ordinanza sull’obbligo di indossare le mascherine nelle piazze e nelle strade del centro.

Entrerà in vigore dalle ore 00.01 del 18 dicembre fino alle ore 24 del 6 gennaio prossimi. L’obbligo riguarderà queste vie e piazze: corso della Repubblica, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Manzoni e piazza Battisti; largo Pellico; piazza 19 Marzo; via Cairoli; piazza Saffi; piazza Amedeo di Savoia; via San Pasquale; largo Risorgimento; piazza Battisti.





La polizia locale e gli agenti della forza pubblica vigileranno sull’osservanza dell’ordinanza, con l’adozione dei provvedimenti sanzionatori in caso di trasgressione.

“Abbiamo riconquistato la normalità a caro prezzo – ha detto il sindaco di Cisterna Valentino Mantini – e proprio per questo siamo qui a difenderla con tutti gli strumenti a nostra disposizione. L’invito che rivolgo ancora alla mia cittadinanza, anche in virtù dell’elevato numero dei contagi segnalato oggi dal bollettino della Asl, ben 37, è quello di continuare a rispettare le regole, evitare assembramenti, mantenere il distanziamento, igienizzare frequentemente le mani e proseguire con la vaccinazione, unico mezzo per uscire dalla pandemia. Adoperiamoci tutti insieme per vivere un Natale sereno – ha concluso il sindaco Valentino Mantini – affinché non si abbiano ripercussioni di nessun tipo sul nuovo anno”.