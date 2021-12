Vaccini pediatrici, si parte quest’oggi con le prime somministrazioni

A renderlo noto l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato che ha spiegato come tra i punti in cui oggi si iniziano a somministrare i vaccini anti Covid ai bambini tra i 5 e gli 11 anni c’è anche l’ospedale Goretti di Latina.

“I vaccini pediatrici sono arrivati negli hub appositamente allestiti per la campagna di vaccinazione pediatrica e tutto sta procedendo secondo il cronoprogramma. Abbiamo deciso di partire subito senza perdere tempo ed oggi il reclutamento è stato curato dai pediatri considerando i bambini più fragili. Le somministrazioni partiranno nel pomeriggio dall’Istituto Spallanzani e dagli altri hub su tutto il territorio: il museo Explora (via Flaminia), il Nuovo Regina Margherita (via Roma Libera), il Santa Caterina delle Rose (via Forteguerri), gli ospedali Policlinico Umberto I (via Regina Elena), Sant’Andrea (via di Grottarossa), ospedale dei Castelli (via Nettunense km 11,5), Civitavecchia (piazza Verdi), Spaziani di Frosinone (via Fabi), Goretti di Latina (via Canova), De Lellis di Rieti (viale JF Kennedy) e il consultorio familiare di Viterbo (via Enrico Fermi).





Nei centri si stanno allestendo percorsi di gioco dedicati ai bambini con il coinvolgimento di clown e desidero ringraziare la Polizia di Stato per aver voluto mettere a disposizione la banda musicale, i corpi a cavallo e le unità cinofile per accogliere i più piccoli all’Istituto Spallanzani. Sarà un momento di festa assieme alle famiglie”.