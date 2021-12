FLASH – Nuovo incidente stradale con esiti mortali, in provincia di Latina. Secondo le prime ricostruzioni, si è verificato intorno alle 21 di mercoledì nel territorio di Minturno, nella frazione Simonelli.

A perdere la vita, un uomo di origine tunisina, investito da un veicolo al momento non identificato. Sono in corso del verifiche delle forze dell’ordine in merito all’esatta dinamica dell’accaduto.





SEGUONO AGGIORNAMENTI