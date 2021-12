Gaeta, convocata per domani la seduta ordinaria del Consiglio comunale

La presidente del Consiglio comunale di Gaeta, sig.ra Giuseppina Rosato,

visto l’art.4 del Regolamento del Consiglio che disciplina le funzioni del Presidente del Consiglio;





visto l’art.53 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale con il quale si disciplina la convocazione del Consiglio Comunale;

visto l’art.56 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, dettante disposizioni in ordine alle procedure per la prima convocazione;

visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267 e s.m.i. (TUEL);

visto l’art.20 dello Statuto Comunale;

dispone

che il Consiglio Comunale di Gaeta è convocato – presso l’Aula consiliare dell’edificio comunale sito in Piazza XIX Maggio, in seduta pubblica ordinaria, di 1ª convocazione, per il giorno giovedì 16/12/2021 alle ore 09:00, fino all’esaurimento dell’argomento all’ordine del giorno con prosecuzione, all’occorrenza, anche per i giorni successivi a quello iniziale di convocazione con inizio alle ore 08:00 (anche oltre le ore 24:00 di ogni giorno di riunione), salvo diversa determinazione del Consiglio, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Adempimenti art.172 lett. b) Decreto Legislativo 267/2000. Verifica qualità e quantità aree e fabbricati da destinare alla residenza da cedere in diritto di proprietà o in diritto di superficie per le leggi 167/62, 865/71, 457/78, nell’ambito delle perimetrazioni ex art. 51 L. 865/71 nelle sottozone di P.R.G. “C3 Calegna”, “B5 Calegna”, nonché da destinare ad attività produttive e terziarie. Verifica prezzo di cessione. Provvedimenti. Bilancio di previsione 2022-2024.

Art.82 T.U. 267/2000. Indennità di funzione per il Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali. Anni 2022 – 2024.

Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 (Art.151 Decreto Legislativo n°267/2000 e art.10 Decreto Legislativo n°118/2011).

Approvazione del Regolamento di disciplina del calcolo delle sanzioni tributarie con il metodo del “Cumulo Giuridico”.

Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n°190 del 30/11/2021 adottata ai sensi dell’art.175 – comma 4 – del Decreto Legislativo n°267/2000.

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 Decreto Legislativo n°175/2016 come modificato dal Decreto Legislativo n°100/2017. Approvazione anno 2020 – Esercizio finanziario 2021.

Aggiornamento del programma biennale di acquisti, forniture e servizi 2021/2022.

Costituzione Convenzione tra i Comuni di Gaeta e di Castelforte per l’esercizio in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale.

Si ricorda che per accedere nella casa comunale occorre esibire il green pass”.