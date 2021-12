Via libera anche dal Consiglio di Stato al dissalatore provvisorio a Ponza.

Bocciato l’appello del Comune isolano contro la sentenza con cui il Tar di Latina aveva respinto il ricorso contro l’impianto a Cala dell’Acqua.





I giudici hanno specificato che il progetto non comporta una variazione urbanistica e che non vi è alcun pregiudizio irreversibile per il territorio.