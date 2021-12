Covid in provincia di Latina: 145 nuovi contagi e due decessi

Covid-19 in provincia di Latina, nuovamente in salita i numeri riferiti alla giornata di ieri, martedì 14 dicembre: come ha reso noto la ASL con l’odierno bollettino, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 145.

Le città maggiormente colpite sono Latina, con 33 casi, Aprilia con 17, Terracina con 14, Cisterna, Fondi, Priverno e Sezze, con 11 ciascuna. A seguire tutte le altre.





Da registrare anche due decessi, avvenuti a Cisterna e Sezze.

62 le persone guarite, mentre sono stati registrati due ricoveri.