Castelforte città dell’olio, sabato il seminario che mette al centro la tradizione

“Le tradizioni – dice il Sindaco Angelo Felice Pompeo – sono e fanno cultura, sono le radici di un popolo, il cuore attorno al quale le comunità scrivono la loro semplice pagina di storia. L’olio è uno dei prodotti della nostra tradizione e le nostre colline che accolgono oliveti secolari ne sono una chiara testimonianza”.

Ne parleremo sabato 18 dicembre 2021 a partire dalle ore 16,30 nella sala consiliare in un seminario che mette in dialogo i produttori locali con gli esperti della nutrizione e del gusto. Sarà un incontro semplice e vero, essenziale e qualificato, robusto e schietto come può essere gustare insieme una bruschetta condita con l’olio delle nostre colline.





A parlare della bontà e delle importanti qualità del nostro olio interverrà la nutrizionista dott.ssa Lucia Testa mentre per guidarci in un piccolo percorso sensoriale saranno presenti i sommelier Alessia Borrelli e Luciano Mallozzi della Federazione Italiana Sommelier. Inoltre i nostri produttori locali (Sangregorio, Colline Pontine DOP, Bruno Falso, Azienda Agricola, Colle Siola, Azienda Agricola Bio, Tenuta Franco Di Ponio, Azienda Agricola e Romanelli, Azienda Agricola) organizzeranno una esposizione dei loro prodotti.

Il seminario sarà aperto con i saluti del Sindaco, Angelo Felice Pompeo a cui seguiranno gli interventi dell’Assessore alle Politiche Agricole, Massimo Falso, del Consigliere Comunale delegato alle Attività Commerciali, Francesco Panzavolta e del cittadino incaricato alle Tradizioni Popolari e all’Artigianato, Giampaolo Testa.

“La ripresa della pratica agricola, nel rispetto del ciclo naturale è un valore aggiunto da riscoprire e praticare” Assessore all’Agricoltura Massimo Falso.

“L’olio delle nostre colline unito agli altri prodotti locali, per esempio formaggi e carni, rappresenta un’occasione speciale anche per il commerci, la ristorazione e il turismo. Fare sistema è la via giusta per ridare a questo territorio un’opportunità vera di sviluppo” Consigliere Delegato alle Attività Commerciali, Francesco Panzavolta.

“Il recupero e la valorizzazione delle tradizioni locali sono obiettivi attorno ai quali crediamo si possa davvero far rinascere una nuova economia” Cittadino incaricato alle Tradizioni Popolari e all’Artigianato, Giampaolo Testa.

Infine merita di essere sottolineato che l’evento gode del patrocinio dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio della quale fa parte anche il nostro Comune.