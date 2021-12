Pallamano, ancora una vittoria e primato in classifica per l’HC Fondi

Ancora una vittoria per i rossoblù che tornano da Mascalucia con i due punti e il consolidato primato in classifica.

L’HC Banca Popolare di Fondi, che sin dalle prime battute dava spazio a tutti i ragazzi della rosa e a chi ha avuto meno minutaggio finora, scendeva in campo con il piglio giusto: dopo 5’, infatti, Garcia e compagni erano già sul +3 (2-5). Il vantaggio, man mano che passavano i minuti, si faceva sempre più ampio fino al +7 (11-18) di fine primo tempo. Una volta tornati in campo la musica non cambiava: i fondani continuavano a macinare gioco e ampliavano il gap nei confronti dei padroni di casa sino al +13 finale (26-39).





Nonostante il risultato, però, i padroni di casa dell’Aetna Mascalucia giocavano la propria partita, cercando di mettere in difficoltà i ragazzi di mister De Santis con una difesa aggressiva (una 4-2 sui terzini) per tutta la durata dell’incontro. I rossoblù, dal canto loro, rimanevano attenti e concentrati non facendosi intimorire dalla difesa aggressiva. Buona la risposta che il tecnico fondano aveva dai suoi ragazzi: tutti a referto, con almeno una segnatura; sicuramente da segnalare l’ottima prova dei 2004-2005 Livoli – autore di 5 reti personali -, Speranza e Di Fazio e del giovanissimo portiere Trani autore di buoni interventi.

Proprio l’ala Gabriele Rocco Livoli ci ha raccontato la gara di ieri: “Come in tutte le occasioni, anche all’inizio della partita di ieri potevamo fare di più. Nonostante ciò, abbiamo portato a casa i due punti e questo è di fondamentale importanza. Ieri è stata l’occasione dove noi ragazzi più giovani della squadra siamo scesi in campo per diversi minuti, avendo la grande possibilità di ottenere importante minutaggio per la nostra crescita personale e per la squadra”.

Aetna Mascalucia – HC Banca Popolare di Fondi 26-39 (11-18 P.T.)

Mascalucia: G. Somma 3, Squillaci 3, Zappalà 4, Delitala 9, Rizzo 2, Carpentieri, D. Somma 1, Trovato, Giuffrida 1, Aiello, Celano 2, Cristaldi 1, Troisi, Pistone, Amato. All. Pistone.

HC Banca Popolare di Fondi: Ciccolella 3, Miceli 7, Vanoli 2, Canete 6, Garcia, De Luca 6, Livoli 5, Speranza 3, Trani, Di Fazio 1, Morreale 4, Dieguez 2. All. De Santis.

Arbitri: Romana-Schiavone.