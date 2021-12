Domenica appuntamento a Fondi con la gara di trail sulle “Alpi di Curtignano”

In arrivo atleti da tutta Italia per la gara organizzata dall’Asd Top Trail per Natale, una competizione panoramica ad altissima intensità: appuntamento domenica 19 dicembre

La contrada di Curtignano nuovamente protagonista dello sport “en plein air” con la “Maranto Christmas Vertikal”: gara di trail in programma domenica 19 dicembre con atleti provenienti da tutta Italia.

L’appuntamento sportivo, organizzato dalla Asd Top Trail con il patrocinio del Comune di Fondi e del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, promette di regalare adrenalina e grandi emozioni ai protagonisti ma anche al pubblico dato che si snoderà “in verticale”, con vista su monti, laghi, mare, storia e natura, e che darà la possibilità ai supporter di incoraggiare atleti e amici nei punti più scenografici e panoramici del percorso. Il tracciato riprende infatti quello della Maranto Sky Race, gara ormai famosa nel settore e non solo, che la Asd Top Trail riproporrà il prossimo 5 giugno 2022.





Dal punto di vista tecnico, la competizione si snoderà lungo un percorso vertical di 2,8 chilometri: stesso dislivello della Maranto Sky Race, in sostanza, ma distanza quasi dimezzata con punti di pendenza del 50%.

“La formula del Vertical – spiega Luca Mirabello, presidente dell’associazione organizzatrice e ideatore della manifestazione assieme ad Antonello Marrocco e Marco Piccione – è nata con l’intenzione di dare continuità alle competizioni di trail organizzando due gare nell’arco dell’anno, una estiva e una invernale, tra le quali inserire anche qualche eco-camminata per coinvolgere un numero sempre maggiore di sportivi e persone in una disciplina salutare per il corpo ma anche per la mente dato che viene praticata nella natura e al cospetto degli straordinari panorami della Piana di Fondi. Come suggerisce il nome, si respirerà, oltre all’aria salubre delle cosiddette Alpi di Curtignano, anche una piacevole atmosfera natalizia in un clima di festa da vivere con amici, atleti, sportivi e simpatizzanti tra auguri, brindisi e voglia di stare insieme all’insegna dei valori che caratterizzano lo sport”.

Non a caso il nome stesso della manifestazione, Maranto, deriva dai nomi di Marco Piccione e Antonello Marrocco che, durante la pandemia, hanno ideato un evento che consentisse di promuovesse l’attività fisica all’aria aperta, il territorio e la socialità, coronando il desiderio di riscatto degli sportivi e la voglia di ripartire più forti ed energici di prima.

“Un ringraziamento va naturalmente agli organizzatori – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro – per la cura e l’attenzione che dedicano ad ogni aspetto di una competizione che, oltre a promuovere l’attività sportiva, valorizza anche il territorio e le bellezze naturalistiche e paesaggistiche della città. Una gara, insomma, che rientra appieno nei valori dell’Aces e del titolo di European City of Sport conferito alla città di Fondi per il 2023″.

