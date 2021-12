Covid-19 in provincia di Latina: sono 89 i nuovi contagi

Covid-19 in provincia di Latina, i numeri riferiti alla giornata di ieri, lunedì 13 dicembre, sono in calo: come si legge nell’odierno bollettino della ASL, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono in tutto 89.

Le città maggiormente copite sono Latina, con 27 casi, ed Aprilia con 11. Poi a seguire tutte le altre.





91 sono le persone guarite, mentre sono stati registrati quattro ricoveri.