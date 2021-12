Come calcolare la grandezza della cuccia del cane

Garantire al proprio amico a quattro zampe una cuccia spaziosa, sicura e confortevole è uno dei compiti più importanti di un buon padrone. Chiaramente la cuccia non deve essere troppo piccola per non privare il cane del suo spazio vitale ma, specialmente se si tratta di una cuccia da esterni, non deve essere neanche troppo grande in quanto impiegherebbe troppo tempo a scaldarsi.

In questo articolo verranno analizzati i parametri per scegliere la perfetta cuccia per il proprio amico a quattro zampe, che sia essa di dimensioni standard o personalizzata.

Calcolare la grandezza della cuccia del cane in base alla taglia

Molte volte si cade nella trappola di pensare che è sufficiente comprare una cuccia grande per un cane di taglia grande e una cuccia piccola per un cane di taglia piccola. Ma questa soluzione è troppo generica in quanto esistono dei parametri ben precisi per la scelta della cuccia di un cane.

Una cuccia, infatti, deve avere le dimensioni sufficienti per permettere al cane sia di sdraiarsi che di stirarsi e girarsi comodamente nel suo interno. Ora, per calcolare le giuste misure è necessario, chiaramente, partire dalla taglia del proprio cane e dalle sue misure di altezza e di lunghezza.

Esiste una vera e propria formula matematica per calcolare la larghezza minima di una cuccia per cani e prevede che vengano calcolati i ¾ della somma dell’altezza e della lunghezza del proprio cane.

Quanto deve essere grande la porta di ingresso della cuccia?

Calcolare l’altezza della cuccia è molto più semplice in quanto basta misurare l’altezza del proprio cane dalle zampe alla testa. È molto importante che la porta non sia più bassa della schiena del cane in quanto l’animale non deve affaticarsi per entrare nella sua zona di comfort.

D’altro canto, è anche importante che la porta non sia troppo alta perché potrebbe favorire la dispersione del calore al suo interno.

Calcolare la grandezza della cuccia del cane in base alla razza

Ci sono poi delle dimensioni che vengono considerate “dimensioni standard” in quanto accomunano, grosso modo, tutti i cani di una stessa razza. A seguire, alcuni esempi pratici di dimensioni per cucce stabilite in base alle dimensioni medie dei cani secondo la loro razza.

● La cuccia ideale per un cane bassotto deve essere alta almeno 30 cm e misurare almeno 50 cm di lunghezza e di larghezza, così come per il carlino e il barboncino toy.

● Per un chihuahua le dimensioni ideali della cuccia sono 25 cm di altezza e 25 cm di lunghezza e larghezza.

● Le dimensioni ideali della cuccia di un Boston Terrier sono 45 cm di altezza e 75 cm di larghezza e di lunghezza.