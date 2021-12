Aggressione in Municipio, la nota ufficiale del Comune di Minturno

In relazione all’aggressione di un dipendente comunale, registrata ieri in Municipio, il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli e l’assessore al Personale Gennaro Orlandi dichiarano quanto segue:

“Esprimiamo solidarietà all’impiegato dell’Ufficio Servizi Sociali aggredito e ferito stamane da un 40enne del luogo. Si tratta di un episodio grave ed inaccettabile. Nulla giustifica simili comportamenti violenti in una società civile. L’Amministrazione non tollera forme di sopraffazione da parte di nessuno e, nei prossimi giorni, valuterà tutti i provvedimenti da adottare per tutelare l’incolumità dei dipendenti e l’immagine della città.





Ringraziamo i Carabinieri, presenti al momento del fatto nel Palazzo Municipale per altre incombenze, e l’addetto al servizio di Portierato-Vigilanza, che sono prontamente intervenuti per porre fine all’aggressione. Esprimiamo vicinanza ai familiari dell’impiegato ed ai suoi colleghi per la brutta vicenda vissuta in Municipio”.