Covid nel Lazio: 1921 nuovi casi, 10 morti e 899 guariti

“Oggi nel Lazio su 17.735 tamponi molecolari e 37.661 tamponi antigenici, per un totale di 55.396 tamponi, si registrano 1.921 nuovi casi positivi (+451), sono 10 i decessi (+2), 816 i ricoverati (-5), 109 le terapie intensive (-5) e +899 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%. I casi a Roma città sono a quota 879″. Parole dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a margine del vertice giornaliero della task force regionale anti-Covid. “Le stime del valore Rt elaborate dal Seresmi sono stabili attorno al valore 1. Questo è un dato importante che va consolidato. Non è emerso inoltre, dai sequenziamenti, alcun altro caso relativo alla variante Omicron. Bisogna comunque mantenere alta l’attenzione”.

Raffronto con il 14 dicembre dello scorso anno: 2.122 ricoveri in meno in area medica, 238 in meno in terapia intensiva, 52.397 isolati a domicilio in meno e 28 decessi in meno. “Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione”, torna ad evidenziare l’assessore D’Amato.





Lunedì – come reso noto dalla Regione – sono state effettuate oltre 55mila vaccinazioni, il 17% in più del target.

Domani, mercoledì 14 dicembre, prenderà il via V-day pediatrico: il Lazio parte con le prime vaccinazioni. Le prenotazioni sono effettuabili sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). Sui canali social di SaluteLazio sono disponibili le Faq e il video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Domani, alle 12, sui canali social dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù e Salutelazio è in programma una diretta con Lorenza Romani e Guido Castelli Gattinara, pediatri del noscocomio capitolino.

Open day per un Natale sicuro: si terrà domenica 19 dicembre, grazie alle strutture messe a disposizione da Aiop, il prossimo open day per un Natale in sicurezza con prenotazioni online. A disposizione oltre 10mila posti. Aperte le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

L’elenco delle strutture aderenti all’iniziativa: Nuova Villa Claudia, Cristo Re, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital, Nuova Itor (Asl Roma 2). Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (Asl Roma 3). INI Grottaferrata, Sant’Anna Città di Pomezia e Villa delle Querce (Asl Roma 6). ICOT e Città di Aprilia (Asl di Latina) Villa degli Ulivi e S. Anna Cassino (Asl di Frosinone), Nuova Santa Teresa (asl di Viterbo).

Prenotazioni Vaccino over 18 dose di richiamo: attive le prenotazioni per gli over 18 sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). Il sistema colloca l’utente in automatico dopo 150 giorni dall’ultima somministrazione e alla prima data utile.

Nel Lazio superata quota 10 milioni e 100mila somministrazioni, e di queste oltre 1,3 milioni sono dosi di richiamo pari a oltre il 26% della popolazione. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’89% degli over 12 sempre in doppia dose.

Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

COVID, GLI ULTIMI DATI REGIONALI AREA PER AREA

* Asl Roma 1: 434 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: 367 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: 78 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: 147 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: 214 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: 290 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 391 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: 142 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: 89 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: 40 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: 120 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.