Il sindaco di Gaeta firma l’ordinanza: obbligo di mascherina durante le feste

A firmare l’ordinanza il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano che ha firmato l’ordinanza per “Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del Covid-19 – obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all’aperto nel periodo natalizio”

L’ordinanza numero 536 del 13 dicembre prevede l’obbligo di indossare nei luoghi all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 dei giorni 18, 19, 24, 25, 26, 31 dicembre 2021 e 1,2 gennaio 2022, nelle vie e piazze di seguito indicate:





Via Lungomare Caboto, da Villa delle Sirene a Piazzale Caboto;

Piazzale Caboto;

Molo Santa Maria;

Via Docibile;

Via Bausan;

Piazza Cavallo;

Via Duomo;

Piazza Traniello;

Piazza Conca;

Via Annunziata;

Via Faustina;

Piazza Bonelli;

Piazza XIX Maggio;

Piazza della Libertà;

Corso Cavour;

Via Indipendenza;

Villa delle Sirene.

Inoltre, tenuto conto dell’Ordinanza del Ministero della Salute 22 giugno 2021, è disposto l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie all’aperto in tutte le altre zone in cui si determina un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale – quali ad esempio altre vie dello shopping, luoghi di aggregazione, mercati, mercatini natalizi, fiere di vario genere, esposizioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività natalizie all’aperto – e comunque ovunque si configurino assembramenti o affollamenti.