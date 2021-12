Gaeta, l’Amministrazione ricorda Antonio Cesarale

Ad un anno dalla sua scomparsa, l’Amministrazione Comunale di Gaeta ed i famigliari, ricordano Antonio Cesarale nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 14 dicembre alle ore 11 in aula consiliare.

Presenzierà il Sindaco Cosmo Mitrano ed interverranno il Presidente del Consiglio Comunale Pina Rosato, la Signora Antonietta Di Milla, i figli Francesca, Damiano e Federica Cesarale e il Presidente di “deComporre edizioni” Sandra Cervone.





Un momento istituzionale per celebrare Antonio Cesarale come Preside, esponente politico ma soprattutto uomo di cultura a pochi giorni dal convegno organizzato in sua memoria, in programma venerdì 17 dicembre alle ore 17 presso l’Hotel Serapo di Gaeta. La conferenza si terrà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.