Due concerti a Latina il 18 dicembre, il ricavato alla Caritas

Sarà una doppia esibizione quella in programma per Sabato 18 dicembre al Teatro San Francesco di Latina, che vedrà protagonisti i Giovani Filarmonici Pontini.

Il concerto di Natale, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” vede il patrocinio della Provincia e del Comune di Latina.





Il ricavato dei due concerti sarà devoluto alla Caritas Parrocchiale e sarà anche l’occasione per presentare il progetto Riccavita, un’apparecchiatura multifunzionale per la movimentazione fisica passiva delle persone con forte disabilità.

Il doppio concerto alle ore 19.00 e alle ore 21.00 di Sabato 18 dicembre, proporrà le più belle canzoni del Natale, da White Christmas a Jingle Bells, dalla Hallelujah di Cohen a Silent Night, da Jingle bells rock a Santa Clause passando per Let it snow. Con i Giovani Filarmonici Pontini sul palco anche una special guest, Vanessa Cocuzzi la splendida voce che si è particolarmente distinta al Concorso di Esecuzione Musicale “Città di Latina” di quest’anno.

Accesso in sala nel rispetto delle norme anti – covid. Info e prenotazioni 3272918739.