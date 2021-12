“Libro bianco sulla scuola”, al via gli incontri con i dirigenti degli istituti di Latina

Inizierà domani, lunedì 12 dicembre, il ciclo di incontri programmati dal consigliere comunale del Partito democratico Daniela Fiore con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di Latina in vista della stesura del ‘Libro bianco sulla scuola‘, da portare all’attenzione dell’assise civica in vista dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2022.

Agli incontri prenderanno parte anche i cittadini e i comitati che in questi ultimi giorni hanno contattato il consigliere Fiore per fornire informazioni rispetto allo stato di salute delle strutture scolastiche nel comune capoluogo e, in alcuni casi, per segnalare problemi e disservizi che interessano alcuni plessi scolastici, non ultimo il malfunzionamento degli impianti di riscaldamento.





«Nella sua prima fase l’iniziativa – spiega Fiore – servirà a raccogliere notizie e informazioni da chi dirige e frequenta le nostre scuole, ovvero da chi le vive quotidianamente e sa dire meglio di chiunque altro di quali interventi avrebbero bisogno. A partire dalle esigenze dei singoli istituti si potranno individuare gli obiettivi concretamente perseguibili e le risorse finanziarie da destinare all’apposito capitolo di spesa del Bilancio».

Fiore incontrerà per primi, già domani, i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi ‘Volta’ e ‘Giuseppe Giuliano’, martedì i presidi del comprensivo ‘Don Milani’ e dell’’Aldo Manuzio’ di Latina Scalo. Al termine del ciclo di incontri, il prossimo 20 dicembre, presso la sede del Partito democratico si terrà una riunione per fare il punto sul materiale raccolto e coordinare il lavoro che porterà alla redazione del ‘Libro bianco’.

Ricordiamo che è ancora possibile fare segnalazioni o comunicazioni direttamente dalla pagina facebook del consigliere, attraverso Messenger oppure inviando un’email a segnalazioni@danielafiore.com.