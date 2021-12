Controlli del territorio, 31enne arrestato per spaccio

La scorsa notte, nell’ambito di attività di controllo e contrasto attività di spaccio sostanze stupefacenti, i carabinieri della Stazione di Norma ha proceduto al controllo di due giovani. Uno dei due, B.N., classe 90, è stato trovato in possesso di hashish, motivo per il quale è stato sottoposto a perquisizione domiciliare. Per poi finire in manette.

Nell’abitazione del giovane – a Sermoneta, in località borgata Carrara – sono stati infatti rinvenuti altri 50 grammi della stessa sostanza stupefacente più materiale per il confezionamento delle dosi.