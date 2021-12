Spesa solidale organizzata dal Napoli Club, Formia risponde alla grande

Parte degli associati in una vecchia foto

E’ in agenda lunedì 13 dicembre, alle 16 presso il centro della Caritas diocesana, ubicato nella chiesa di San Giovanni Bosco, in contrada Acquatraversa, la cerimonia di consegna dei generi alimentari e farmaceutici raccolti nella giornata di sabato in occasione della ‘spesa solidale’ organizzata dal Napoli Club di Formia.





Oltre ai dirigenti del club di tifosi partenopei, all’evento di solidarietà parteciperanno il parroco don Mariano Salpinone, un delegato dell’amministrazione comunale ed i responsabili della protezione civile ‘Ver Sud Pontino’, nonché degli scouts del villaggio Don Bosco, che hanno collaborato all’iniziativa. Sarà poi la stessa Caritas, nei prossimi giorni, a distribuire i prodotti raccolti ai nuclei familiari più bisognosi.

“Non solo il ‘cuore azzurro’, ma tutti i cittadini di Formia hanno dimostrato davvero un’ammirevole generosità nel contribuire alla raccolta solidale”, come sottolineato dallo stesso presidente del club Napoli, Giuseppe Orefice e dal dottor Raffaele Manna, a nome dell’intero consiglio direttivo. “L’iniziativa – hanno aggiunto – è risultata un vero e proprio successo ed è andata oltre ogni nostra aspettativa. Per questo, ringraziamo tutti coloro che hanno voluto contribuire all’acquisto degli alimenti, oltre naturalmente, ai supermercati ed ai centri commerciali che hanno offerto la disponibilità alla raccolta ed a tutti i volontari che hanno collaborato alla stessa. Con questo, ci auguriamo davvero di aver potuto donare un sorriso, in occasione delle festività del Natale, anche a tutti coloro che, oggi, si trovano, purtroppo, in difficoltà economiche”.