Scende in campo la Top Volley che ospita il Ravenna

La Top Volley Cisterna torna in campo per la dodicesima giornata del campionato di SuperLega Credem Banca. La sfida è con la Consar RCM Ravenna. I ragazzi di coach Fabio Soli arrivano dalla sconfitta con Taranto nel 3-1 del turno infrasettimanale giocato mercoledì al PalaMazzola. Si torna a giocare al Palasport di Cisterna dove la Top Volley incontra la Consar RCM Ravenna, che non gioca dallo scorso 5 dicembre, incontro perso 3-1 con Verona, avendo anticipato a novembre la partita dell’undicesima giornata contro Trento. La Top Volley vuole ripartire e lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta con Taranto. La gara di oggi contro la Consar RCM è valida per la dodicesima giornata del girone di andata: in classifica i pontini sono attualmente a 10 punti ed occupano la nona posizione in classifica, mentre i romagnoli sono fanalino di coda con 2 punti. Domenica 12 dicembre (alle 18) la Top Volley Cisterna sarà impegnata in casa contro la Consar RCM Ravenna, match valido per la dodicesima giornata d’andata.

I precedenti tra le due squadre sono 22 con 6 successi della formazione pontina e 16 per i romagnoli. Quattro gli ex di turno di cui tre schierati con la Top Volley Cisterna: il centrale Elia Bossi che ha giocato con la Consar nella stagione 2016 al 2017; Giacomo Raffaelli a Ravenna dal 2016 al 2019, altro ex coach Fabio Soli che ha allenato i ravennati dal 2016 al 2018. Invece ha vestito la casacca bianco-blu Milan Peslac il palleggiatore è stato in forza alla Top Volley nella stagione 2019/2020.





Il match verrà arbitrato da Vagni Ilaria e Caretti Stefano. La partita tra Top Volley Cisterna e Consar RCM Ravenna verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18.

LE VOCI DAGLI SPOGLIATOI

Giacomo Raffaelli (Top Volley Cisterna): “Arriva Ravenna, un’altra partita, un’altra battaglia. Domenica in campo per uno degli scontri diretti per il nostro campionato. Anche se la classifica dice altro, però come è successo mercoledì, non dobbiamo guardare le posizioni, dobbiamo giocare partita dopo partita, facendo del nostro meglio per portare a casa più punti possibili, cosa che non ci è riuscita nell’ultimo turno giocato a Taranto, sicuramente questa sarà una bella prova per riscattarci subito, un’occasione che dobbiamo cogliere con determinazione”.

Francesco Fusaro (Consar RCM Ravenna): “Ci aspettiamo una partita molto combattuta, lunga, nella quale per portare a casa il risultato dovremo essere continui nella capacità di esprimere un buon gioco. Purtroppo fin qui siamo riusciti a metterlo in mostra solo in momenti delle varie gare e non per partite intere. Le potenzialità di gioco ci sono, le abbiamo mostrate, in palestra lavoriamo con grande intensità ogni giorno per migliorare, crescere ed eliminare i difetti e per conquistare finalmente la prima vittoria. Quella di domenica è una partita molto importante per cercare finalmente di portarla a casa.”.

PRECEDENTI: 22 (6 successi Top Volley Cisterna, 16 successi Consar RCM Ravenna)