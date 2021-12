“Il Guscio”, annullato dalla Cassazione il dissequestro milionario

Accolto dalla Corte di Cassazione il ricorso della Procura di Latina e bocciato il provvedimento con cui il Tribunale del Riesame aveva annullato il sequestro di un milione e mezzo di euro disposto per i professionisti indagati nell’inchiesta sull’hotel “Il Guscio” di Terracina.

Un ricorso accolto però soltanto relativamente alle posizioni di Luca Maria Pietrosanti, Aldo Manenti, Simone Manenti e Simona Vescovo, su cui dovrà tornare a pronunciarsi il Riesame di Latina.





I giudici hanno anche precisato che il Tribunale “ha ampiamente messo a fuoco la circostanza che gli indagati Pietrosanti Luca Maria e Manenti Aldo dovevano essere considerati come i reali dominus della vicenda illecita, avendo entrambi occultato le loro cointeressenze servendosi di soggetti prestanome, scelti nei rispettivi ambiti familiari, attraverso i quali avevano, dapprima, trasferito a terzo soggetto (Manenti Simone) il profitto illecito dei reati presupposto, costituito, come si è già detto, dalle quote della Circe s.r.l., ottenendo un controvalore di un milione e mezzo di euro a fronte di un acquisto per un valore capziosamente sottostimato di euro 237.000”.

Secondo gli inquirenti, alcuni professionisti impegnati per conto del Tribunale nella procedura concorsuale relativa alla struttura ricettiva, che dovevano dunque garantire tanto gli imprenditori coinvolti quanto i creditori, si sarebbero infatti accordati con altri colleghi per svuotare la società in crisi e garantirsi un grande quanto illecito affare.

Il gip, avallando tale tesi, dopo due anni di indagini portate avanti dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Latina, aveva vietato per un anno l’esercizio della professione a cinque commercialisti, un avvocato e un consulente del lavoro, tutti indagati per il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente nell’ambito di procedure fallimentari e trasferimento fraudolento di valori e reimpiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

Un’ordinanza emessa a carico dell’avvocato Luca Maria Pietrosanti, che da qualche tempo ha trasferito larga parte della sua attività professionale a Roma e che in passato si è occupato dell’assistenza legale dei principali gruppi imprenditoriali per cui il Tribunale di Latina ha dichiarato il fallimento e la Procura ha ipotizzato bancarotte milionarie, dei commercialisti Massimo Mastrogiacomo, ex presidente dell’Ordine dei commercialisti di Latina, a cui in passato il Tribunale ha affidato delicati incarichi e che con la sua denuncia fece decollare il cosiddetto “caso Lollo”, di Alberto Palliccia, già indagato per bancarotta dopo il crac dei Cantieri Navali Rizzardi, di Luigi Buttafuoco, di Aldo e Simone Manenti, e del consulente del lavoro Roberto Manenti.

Per i sette e per Vescovo, moglie di Pietrosanti, è inoltre stato chiesto il rinvio a giudizio e il prossimo 16 febbraio si celebrerà l’udienza davanti al giudice Giorgia Castriota.