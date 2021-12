I fratelli Latilla portano in scena una nuova lectura dantis

I fratelli Francesco e Gianmarco Latilla tornano nuovamente in scena con una lectura dantis intitolata “L’amor che move il sole l’altre stelle”, evento teatrale che avrà come scenario il prestigioso auditorium Sergio Preti in quel di Fondi il 15 dicembre alle ore 20:30.

Continua così il loro percorso sulle orme di Dante Alighieri che già li ha portati a grandi trionfi, uno dei quali il premio a Francesco come miglior interprete al Festival Dantesco a Roma. “Il fine dello spettacolo” commentano i fratelli: “è quello di rievocare il fantasmagorico universo dantesco, il cui viaggio conduce lo spettatore in un’altra dimensione, verso la luce o addirittura alle stelle.”





Inoltre la lettura si avvale di importantissimi brani d’opera dei prestigiosi compositori che hanno segnato la storia della musica, facendo immergere il pubblico tra i tre mondi dell’oltretomba, partendo dall’Inferno per giungere in Paradiso, dove è possibile sostare all’ombra di Dio e passando quindi per una carovana tempestosa fatta di santi, diavoli, eroi, angeli. L’evento, contenuto nel programma natalizio del comune di “Fondi Restart Christmas Edition”, è organizzato da La Cinearte Produzioni in collaborazione con l’associazione Xenia.

A seguire ci sarà una degustazione dantesca il cui vino è offerto dall’ Azienda agricola D’Ausilio. Il coordinamento dell’evento è a cura di Michela di Meola. Per info e prenotazioni contattare il numero 3290723152. L’ingresso è libero.