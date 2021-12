Gaeta, scalatore precipita: ferito e bloccato. Soccorsi a ostacoli

Uno scalatore è rimasto ferito dopo essere precipitato per diversi metri mentre era impegnato in una salita in cordata. È accaduto nel primo pomeriggio di sabato a Gaeta, nell’area montuosa che sovrasta la galleria di Sant’Agostino.

L’uomo, secondo le valutazioni dei primi soccorritori, oltre che un trauma cranico ha riportato una frattura alla gamba. Lunghe e difficoltose le operazioni di individuazione e recupero, che a margine dell’incidente hanno visto convergere i vigili del fuoco, gli specialisti del Soccorso alpino di stanza a Cassino, i carabinieri e gli agenti della polizia locale.





Squadre su squadre intervenute progressivamente dalle 15.45, senza che a distanza di ore si riuscisse a portare in salvo il ferito, bloccato in una zona particolarmente impervia e impossibilitato a muoversi. Tanto da non fare escludere anche l’intervento di un elicottero dell’aeronautica militare, dotato di visori notturni.