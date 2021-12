Covid-19, sono 196 i nuovi positivi: c’è un nuovo decesso

Si torna a morire di Covid, purtroppo. Si tratta di un paziente di Sabaudia che non è riuscito a sconfiggere il virus.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, invece, oggi nuovo boom di casi: sono 196 a livello provinciale dove spiccano ancora una volta i numeri da capogiro dei centri del nord della provincia con 69 casi a Latina e 35 ad Aprilia. poi seguono i 14 di Cisterna e i 12 casi di Gaeta, poi via via tutti gli altri.





51 le guarigioni nelle ultime 24 ore a livello provinciale, 1 ricovero e oltre 4.700 le dosi di vaccino somministrate (in prevalenza terze dosi).

I DETTAGLI NEL BOLLETTINO DELL’ASL