Controlli sul territorio dei carabinieri, nei guai un giovane per droga

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Terracina, in aderenza alle disposizioni del Comando Provinciale di Latina, per infondere sicurezza nei cittadini a ridosso delle festività natalizie. Nel corso di uno di questi servizi i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina hanno tratto in arresto un venticinquenne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari dell’Arma sono stati insospettiti dall’atteggiamento nervoso che ha assunto il giovane non appena ha visto l’auto transitare nei pressi di Borgo Hermada. L’Agitazione del ragazzo, e i suoi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, hanno portato i Carabinieri a procedere ad una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire 4.5 grammi di cocaina, suddivisa in 8 dosi e 1.130€ in banconote di vario taglio (fatto alquanto inconsueto per un soggetto in attesa di occupazione).

La successiva perquisizione domiciliare ha dato ulteriore riscontro all’ipotesi investigativa, in quanto sono stati rinvenuti 5.3 grammi di hashish e circa 3 grammi marijuana, oltre a un bilancino di precisione ed al materiale per il confezionamento dello stupefacente (identico a quello utilizzato per le dosi di cocaina trovate in possesso del giovane).





Pertanto, è stata notiziata l’Autorità Giudiziaria che a seguito dell’arresto ha disposto il trasferimento del medesimo ai domiciliari in attesa del rito direttissimo che si terrà nella mattinata del 13 presso il Tribunale di Latina.