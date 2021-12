VIDEO – Incendio in appartamento a Fondi, paura in via Roma

È scoppiato nel tardo pomeriggio di quest’oggi un incendio all’interno di un appartamento in via Roma, in una delle strade più trafficate di Fondi, a due passi dal centro storico.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli uomini del 118, la Polizia e la Municipale. Inizialmente è stato interrotto il traffico proprio per permettere alle persone di allontanarsi dall’incendio e abbandonare le abitazioni e poi ai mezzi di soccorso per operare, domare le fiamme e bonificare l’area.





2 persone sono state trasportate in codice giallo presso gli ospedali di Fondi e Terracina, entrambi non avrebbero conseguenze legate ad ustioni, bensì ad intossicazione legata al fumo. Le 11 persone che abitano all’interno dello stabile sono state fatte tutte evacuare.