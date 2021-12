Piano scuole, approvato in consiglio provinciale: cosa cambia

E’ stato approvato dal consiglio provinciale il piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2022-2023 illustrato dal dirigente dott. Ambrosino, contenente le proposte avanzate dai singoli Comuni pontini e dalla Provincia per gli istituti comprensivi e superiori del territorio.

Il Piano di dimensionamento della rete scolastica è lo strumento attraverso il quale gli Enti Locali propongono, con cadenza annuale, l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole al fine di avere istituzioni scolastiche con una popolazione definita dal legislatore come ottimale. Questo strumento è stato attivato a partire dal 2000 per razionalizzare la rete scolastica, all’epoca estremamente frammentata.





L’obiettivo del dimensionamento era, ed è, assicurare agli studenti la molteplicità di servizi che solo le unità di una certa dimensione consentono di offrire.

L’Ente di Via Costa per l’anno scolastico 2022-2023 non ha previsto variazioni per gli istituti superiori, ma ha recepito tutte le richieste di attivazione di nuovi indirizzi giunte dalle scuole.

Questi i nuovi indirizzi approvati in data odierna:

COMUNE INTERVENTO CISTERNA DI LATINA IIS Campus dei Licei “Massimiliano Ramadù”: – Attivazione indirizzo Liceo delle Scienze Umane; FONDI ITIA A Pacinotti: – Attivazione del triennio Corso Serale indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica (Biennio attivo); FONDI IIS Gobetti/De Libero: – Attivazione del triennio Corso Serale indirizzo Cat e Costruzioni (Biennio attivo); FORMIA IPSSAR A. Celletti: – Attivazione indirizzo Professionale Industria ed Artigianato per il Made in Italy – Professioni tessili sartoriali; GAETA IIS G. Caboto: – Attivazione Corso Serale indirizzo Trasporti e Logistica; – Attivazione indirizzo Professionale Pesca Commerciale e Acquacoltura; LATINA IIS Galilei/Sani: – Attivazione Corso Serale indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica; – Attivazione Corso Serale indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio; LATINA IIS Einaudi/Mattei: Attivazione indirizzo professionale Servizi Culturali e dello Spettacolo; MINTURNO Omnicomprensivo Alberti/Fusco: – Attivazione indirizzo Liceo Sportivo; PONZA Istituto Comprensivo Pisacane: – Attivazione Corso Serale ITC Indirizzo Turismo; SABAUDIA Istituto Omnicomprensivo G. Cesare: – Attivazione Corso Serale indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia; SEZZE ISISS Pacifici e de Magistris: – Attivazione indirizzo Liceo Sportivo;

NUOVE ARTICOLAZIONI

COMUNE INTERVENTO LATINA IIS Galilei/Sani – Attivazione Articolazione su indirizzo Trasporti e Logistica: – Conduzione del mezzo;

NUOVE OPZIONI

COMUNE INTERVENTO GAETA IIS G. Caboto: – Attivazione Opzione su indirizzo Trasporti e Logistica; Corso Serale: a) Conduzione del Mezzo navale (Coperta); b) Conduzione Apparati e impianti Marittimi (Macchine); c) Logistica; LATINA IIS Galilei/Sani – Attivazione Opzione su indirizzo Trasporti e Logistica: – Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi (CAIM);

La deliberazione ora dovrà essere inviata alla Regione Lazio, Direzione Regionale competente in materia di Istruzione e all’Ufficio Scolastico Regionale per Lazio per gli atti conseguenti.

Nel contempo gli uffici preposti della Provincia di Latina dovranno dare comunicazione del presente atto, ai Comuni della Provincia di Latina, all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VIII Ambito territoriale di Latina e ai membri del Comitato Provinciale.

Quello odierno è stato l’ultimo consiglio Provinciale in quanto il 18 dicembre prossimo ci saranno le elezioni del nuovo Presidente e dello stesso Consiglio provinciale. Da sottolineare gli interventi di ringraziamento dei consiglieri Tomei, Cardillo e Afilani per il lavoro svolto in questa consiliatura dove è prevalsa la “ragione amministrativa e non partitica”- come è stato evidenziato. Tutti hanno ringraziato il lavoro svolto dal Presidente Medici e nella continuità quello del Presidente Vulcano.

“In questi tre mesi – ha ribadito commosso il Presidente Vulcano per le sentite parole avanzate dai consiglieri provinciali- ho guidato la Provincia di Latina sempre con lealtà e dedizione. Ho dato il meglio alla soluzione dei problemi che ci sono stati dando dignità a tutto il territorio. Il mio impegno futuro sarà sempre lo stesso perché credo alla politica come missione per gli uomini e per il territorio che si amministra.”