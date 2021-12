Non si ferma la campagna vaccinale nel Lazio: oltre 60mila somministrazioni

La campagna vaccinale nel Lazio prosegue senza sosta. Numeri da record già quelli riferiti allo scorso 6 dicembre, quando erano state registrate oltre 56mila somministrazioni.

Record che però è stato nuovamente infranto, come dichiarato in queste ore dall’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato:





“La campagna vaccinale nel Lazio corre. Ieri superate le 60mila somministrazioni in un solo giorno, un vero record, con la buona notizia rappresentata dalle circa 4mila prime dosi somministrate.

Invitiamo coloro che ancora non l’avessero fatto a prenotarsi e metteremo a disposizione anche un open day per un Natale sicuro in programma il 19 dicembre prossimo grazie alle strutture messe a disposizione da Aiop”.