Covid in provincia, numeri ancora in salita: 172 casi. Un decesso a Latina

Covid-19 in provincia di Latina, numeri ancora in salita: come si legge nell’odierno bollettino della ASL sono 172 i nuovi positivi.

Le città con il maggior numero di contagi sono sempre Latina, con ben 57 casi, seguita da Aprilia con 21 e Cisterna con 14. Casi in aumento anche a Formia (13), Fondi e Gaeta (entrambe 11). Poi a seguire tutte le altre.





Da segnalare anche un decesso, avvenuto a Latina.

39 sono le persone guarite nelle ultime 24 ore. Registrati due ricoveri.