Arsenale in auto, condannato pure Carocci

Trovato dai carabinieri in possesso di pistole cariche e dotate di silenziatore, Stefano Carocci, 40 anni, di Latina è stato condannato dal giudice per l’udienza preliminare Giorgia Castriota a tre anni di reclusione.

Lo stesso giudice ha invece assolto la 30enne Fabiola Fiore, una commessa di Velletri che era con lui.





Per la stessa vicenda ha già patteggiato la pena a tre anni di reclusione il 41enne Pietro Finocchiaro, commerciante del capoluogo pontino.

I tre vennero fermati dai militari il 15 giugno dello scorso anno, a un posto di blocco lungo viale Europa, mentre viaggiavano su una Fiat 500 blu.

All’interno dell’auto vennero trovate, in due buste della spesa, una pistola calibro 45 con matricola abrasa, con il colpo in canna e il caricatore con 10 cartucce e il silenziatore inserito, una pistola Sauer 9×21 con matricola abrasa, con il caricatore con 15 cartucce inserito e un silenziatore, e una pistola marca Glock calibro 9×21, anche questa con caricatore inserito e dieci cartucce, risultata rubata nell’ottobre 2019 ad Aprilia.

Vennero inoltre, trovati, in una custodia in plastica, un caricatore con 10 cartucce 9×21, un altro con 10 cartucce calibro 45, un terzo con 15 cartucce 9×21, e una canna per pistola calibro 9×21.