Sciopero nazionale, a Fondi la raccolta della differenziata potrebbe subire uno stop

A comunicarlo lo stesso Ente comunale che in un post sui social spiega:

£In occasione dell’ astensione nazionale collettiva dal lavoro indetta per l’intera giornata di lunedì 13 dicembre 2021 dai lavoratori delle aziende di igiene urbana che applicano il CCNL FISE/Assoambiente, così come comunicato dalle Organizzazioni Sindacali, il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti potrà subire delle variazioni.

In via cautelativa, si invitano i cittadini a non esporre il mastello marrone e a conferire tutto l’umido domestico accumulato sabato 11 dicembre.