Patrick Zaki è libero, si esulta a Gaeta che gli aveva dato la cittadinanza

Anche la Città di Gaeta esulta per la liberazione dello studente egiziano. Lo ha fatto questa mattina con una nota a firma della presidente del consiglio comunale Pina Rosato che ha spiegato: “Ci auguriamo che presto Patrick Zaki possa tornare libero e venire in visita anche a Gaeta“.

Dopo tutto la massima assise città della città del Golfo il 4 maggio 2021 approvò all’unanimità un ordine del giorno con il quale gli conferiva a Zaki la cittadinanza onoraria.





Come reso noto dalle Agenzie e dalle testate nazionali non è terminata la battaglia legale del ricercatore dell’Università di Bologna e attivista per i diritti umani che, al momento è solo stato scarcerato ma sul cui capo ancora pendono diverse accuse.