FLASH. Il servizio Infomobilità di ASTRAL, Azienda Strade Lazio, ha comunicato, con una nota stampa giunta questa mattina che risultano code e rallentamenti sulla via Pontina, per un incidente avvenuto all’alba tra Aprilia (all’altezza dell’uscita per via Guardapasso) e Via dei Rutuli, ad Ardea.

La carreggiata interessata è quella nord, in direzione Roma. Al momento si transita su una sola corsia.