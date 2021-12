I controlli dei carabinieri, scattano 6 denunce

Proseguono con incisività i servizi posti in essere dai Carabinieri della Compagnia di Latina finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo a quelli contro il patrimonio ed al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Servizi che, secondo le linee guida impartite dal Comandante Provinciale, Colonnello Lorenzo D’Aloia, sono stati ulteriormente intensificati in vista delle imminenti festività ed affiancati ai servizi di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica da CoViD-19, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali.

Numerose le pattuglie impiegate giorno e notte per il controllo della circolazione stradale e soprattutto per prevenire la commissione di reati contro il patrimonio.





La maggiore presenza sul territorio ha già portato a diversi risultati, oltre all’incremento dei controlli alla circolazione stradale, durante i quali sono state identificate 135 persone e controllati 42 autoveicoli, eseguite 10 perquisizioni personali e veicolari e 2 perquisizioni domiciliari, controllati 8 esercizi pubblici, sono state contestate 14 violazioni di norme al codice della strada, per la mancanza dei documenti di circolazione e di guida, guida senza patente o con patente revocata, uso del telefono cellulare durante la guida, mancato uso della cintura di sicurezza, ritirate 2 patente e 1 carta di circolazione. Gli ulteriori controlli alla circolazione stradale hanno permesso di deferire un uomo in quanto positivo ai test alcolemici e tossicologici eseguiti a seguito di un sinistro stradale.

Inoltre la robusta presenza di militari dell’Arma ha permesso di deferire complessivamente 6 persone all’autorità giudiziaria, di cui 2 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente per complessivi 40 gr tra hashish e marijuana. Un cittadino di nazionalità marocchina è stato invece denunciato in quanto, già sottoposto al divieto di ritorno nel comune di Latina, è stato controllato per le vie di questo centro in possesso di 2 coltelli a serramanico della lunghezza complessiva di cm 33 e cm 25.

Un trentaduenne locale, mostratosi particolarmente insofferente durante un controllo alla circolazione stradale, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato con a bordo una balestra completa di 8 frecce con punta in acciaio, per la quale non ha addotto alcuna valida giustificazione.

Non sono mancati, nel corso dei controlli, le richieste di intervento pervenute al numero di emergenza 112, a seguito delle quali è stato denunciato un uomo in possesso di una mazza da baseball, con la quale ha provocato lesioni a due avventori di un bar del centro.

L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Latina rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini. Pertanto, continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, svolte dalle numerose pattuglie impiegate giorno e notte per il controllo della circolazione stradale e soprattutto per prevenire la commissione di reati contro il patrimonio, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua attività info-investigativa, contattando commercianti e cittadini al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati.